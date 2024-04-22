Иван Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Анисимов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.11.1819 ст.

Жена: Марфа Федорова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
1821 ст.
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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