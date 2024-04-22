Иван Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
10.11.1819 ст.
Жена: Марфа Федорова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
1821 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно