Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1825 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Марфа Васильева

Подкидыш. Отчество по крестному отцу
Крещение
24.08.1825 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Место жительства
Между 1825 и 1852 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.11.1843 ст.

Жена: Татьяна Егорова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1847 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Между 1852 и 1853 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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