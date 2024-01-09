Иван Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1825 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Марфа Васильева
Подкидыш. Отчество по крестному отцу
Крещение
24.08.1825 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Место жительства
Между 1825 и 1852 ст.
Бракосочетание
03.11.1843 ст.
Жена: Татьяна Егорова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1847 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Место жительства
Между 1852 и 1853 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно