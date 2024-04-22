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(Багрова) Татьяна Егорова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.01.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.11.1843 ст.

Муж: Иван Никифоров

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1847 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Между 1852 и 1853 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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