(Багрова) Татьяна Егорова
Место рождения
Дата рождения04.01.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1826 ст.
Бракосочетание
03.11.1843 ст.
Муж: Иван Никифоров
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1847 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Место жительства
Между 1852 и 1853 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно