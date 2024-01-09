Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
12.01.1780 ст.
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Запись №1 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова, сельца Таболова у крестьянина Ивана Егорова родился сын Афанасий 12 числа.
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егоров
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.