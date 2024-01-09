Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
1780 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1780 ст.

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №1 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова, сельца Таболова у крестьянина Ивана Егорова родился сын Афанасий 12 числа.
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егоров

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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