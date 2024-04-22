Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения12.01.1780 ст.
Дата смерти06.10.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1780 ст.
Отец: Иван Егоров
Мать: Анисья Иванова
Запись №1 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова, сельца Таболова у крестьянина Ивана Егорова родился сын Афанасий 12 числа.
Крещение
12.01.1780 ст.
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того ж числа Восприемником был того ж уезда и вотчины и того ж сельца крестьянин Петр Иванов
Бракосочетание
24.10.1798 ст.
Жена: Ирина Ефимова
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
03.04.1812 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Ирина Ефимова
Запись №40 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Афанасия Иванова родилась дочь Мария.
Рождение ребёнка
10.02.1815 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
18.01.1819 ст.
Дочь: Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
02.04.1821 ст.
Дочь: Агапия Афанасьева
Мать ребёнка: Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
01.07.1823 ст.
Дочь: Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Ирина Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1828 ст.