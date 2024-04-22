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Афанасий Иванов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.01.1780 ст.

Дата смерти

06.10.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1780 ст.

Отец: Иван Егоров

Мать: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №1 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова, сельца Таболова у крестьянина Ивана Егорова родился сын Афанасий 12 числа.
Крещение
12.01.1780 ст.
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того ж числа Восприемником был того ж уезда и вотчины и того ж сельца крестьянин Петр Иванов
Бракосочетание
24.10.1798 ст.

Жена: Ирина Ефимова

Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
03.04.1812 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №40 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Афанасия Иванова родилась дочь Мария.
Рождение ребёнка
10.02.1815 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1819 ст.

Дочь: Ксения Афанасьева

Мать ребёнка: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1821 ст.

Дочь: Агапия Афанасьева

Мать ребёнка: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1823 ст.

Дочь: Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
06.10.1828 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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