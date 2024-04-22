Ксения Афанасьева
Место рождения
Дата рождения18.01.1819 ст.
Дата смерти03.04.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1819 ст.
Отец: Афанасий Иванов
Мать: Ирина Ефимова
Крещение
18.01.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Похороны
03.04.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
03.04.1822 ст.