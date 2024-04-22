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Ксения Афанасьева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.01.1819 ст.

Дата смерти

03.04.1822 ст.

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1819 ст.

Отец: Афанасий Иванов

Мать: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
18.01.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Похороны
03.04.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
03.04.1822 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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