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Ирина Ефимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

18.05.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
24.10.1798 ст.

Муж: Афанасий Иванов

Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
03.04.1812 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №40 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Афанасия Иванова родилась дочь Мария.
Рождение ребёнка
10.02.1815 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1819 ст.

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1821 ст.

Дочь: Агапия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1823 ст.

Дочь: Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
18.05.1845 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
От старости
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