Ирина Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смерти18.05.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.
Бракосочетание
24.10.1798 ст.
Муж: Афанасий Иванов
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
03.04.1812 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Запись №40 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Афанасия Иванова родилась дочь Мария.
Рождение ребёнка
10.02.1815 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1819 ст.
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1821 ст.
Дочь: Агапия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1823 ст.
Дочь: Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1845 ст.
От старости