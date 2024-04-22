Мария Афанасьева
Место рождения
Дата рождения03.04.1812 ст.
Дата смерти04.08.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1812 ст.
Отец: Афанасий Иванов
Мать: Ирина Ефимова
Запись №40 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Афанасия Иванова родилась дочь Мария.
Крещение
03.04.1812 ст.
Воскресенский собор, г. Руза
Молитвовал Протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были той же вотчины и сельца крестьянин Афанасий Кирилов и того ж сельца крестьянская Федора Трофимова жена Ульяна Михайлова (... Показать все
Смерть
04.08.1816 ст.
От оспы
Похороны
04.08.1816 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза