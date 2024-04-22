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Мария Афанасьева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.04.1812 ст.

Дата смерти

04.08.1816 ст.

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1812 ст.

Отец: Афанасий Иванов

Мать: Ирина Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №40 Рузской округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Афанасия Иванова родилась дочь Мария.
Крещение
03.04.1812 ст.
Воскресенский собор, г. Руза
Молитвовал Протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были той же вотчины и сельца крестьянин Афанасий Кирилов и того ж сельца крестьянская Федора Трофимова жена Ульяна Михайлова (... Показать все
Смерть
04.08.1816 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
От оспы
Похороны
04.08.1816 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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