Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смертиДо 1793 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Отец: Егор Евстафьев
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Анисим Иванов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1780 ст.
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Запись №1 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова, сельца Таболова у крестьянина Ивана Егорова родился сын Афанасий 12 числа.
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Иванова
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1793 ст.