Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Егоров

Иван Егоров

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

До 1793 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
1780 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: Егор Евстафьев

Мать: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Анисим Иванов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1780 ст.

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №1 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова, сельца Таболова у крестьянина Ивана Егорова родился сын Афанасий 12 числа.
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Иванова

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1793 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close