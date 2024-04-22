Василий Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смерти02.12.1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
26.10.1814 ст.
Жена: Ефимия Борисова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №11 Женился той же округи и вотчины и сельца (Таболова) крестьянский Анисима Иванова сын Василей Анисимов. Первым браком. Понял за себя того ж сельца крестьянскую поступившего в военную службу... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1819 ст.
Похороны
03.12.1819 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя