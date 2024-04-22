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Василий Анисимов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

02.12.1819 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Марфа Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
26.10.1814 ст.

Жена: Ефимия Борисова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №11 Женился той же округи и вотчины и сельца (Таболова) крестьянский Анисима Иванова сын Василей Анисимов. Первым браком. Понял за себя того ж сельца крестьянскую поступившего в военную службу... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
02.12.1819 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
03.12.1819 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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