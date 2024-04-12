Мельник-Боткина (Боткина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения28.08.1898
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1898
Бракосочетание
1918
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Супруг(-а): Константин Семенович Мельник
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Макаренко Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Мельник Константин Семенович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1921
Дочь: Фелински Смоллвуд Елена Константиновна
Отец ребёнка: Мельник Константин Семенович
Дубровник, Сербия
Рождение ребёнка
24.10.1927
Сын: Мельник Константин Константинович
Отец ребёнка: Мельник Константин Семенович
Франция
Работа или профессия
Неизвестно
Nurse, Author
Смерть
1986
Париж
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа., Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, Île-de-France, France