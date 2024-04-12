Мельник-Боткина (Боткина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник-Боткина (Боткина) Татьяна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.08.1898

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1898

Отец: Боткин Евгений Сергеевич

Мать: Боткина Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1918

Муж: Мельник Константин Семенович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Супруг(-а): Константин Семенович Мельник
Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Макаренко Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Мельник Константин Семенович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1921

Дочь: Фелински Смоллвуд Елена Константиновна

Отец ребёнка: Мельник Константин Семенович

Дубровник, Сербия
Рождение ребёнка
24.10.1927

Сын: Мельник Константин Константинович

Отец ребёнка: Мельник Константин Семенович

Франция
Работа или профессия
Неизвестно
Nurse, Author
Смерть
1986
Париж
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа., Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, Île-de-France, France
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