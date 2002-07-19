Макаренко (Мельник) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Мельник) Татьяна Константиновна

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

20.12.1919

Дата смерти

19.07.2002

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1925 г.р.
1915 г.р.
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Дети

1943 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919

Отец: Мельник Константин Семенович

Мать: Мельник-Боткина Татьяна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
1942

Муж: Апухтин Сергей Николаевич

Супруг(-а): Татьяна Константинова Макаренко Апухтина (МЕЛЬНИК)
Бракосочетание
1942

Муж: Макаренко Никита Леонидович

Супруг(-а): Сергей Николаевич Апухтин
Рождение ребёнка
20.07.1943

Дочь: Мария (Мариша)

Отец ребёнка: Макаренко Никита Леонидович

Paris, France
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Макаренко Никита Леонидович

Paris, France
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.2002
Vire, Calvados, Normandy, France
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