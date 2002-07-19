Макаренко (Мельник) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.12.1919
Дата смерти19.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919
Бракосочетание
1942
Супруг(-а): Татьяна Константинова Макаренко Апухтина (МЕЛЬНИК)
Бракосочетание
1942
Супруг(-а): Сергей Николаевич Апухтин
Рождение ребёнка
20.07.1943
Дочь: Мария (Мариша)
Отец ребёнка: Макаренко Никита Леонидович
Paris, France
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Макаренко Никита Леонидович
Paris, France
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.2002
Vire, Calvados, Normandy, France