Мельник Константин Семенович
Место рожденияNemirinzi
Дата рождения12.05.1893
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1893
Отец: Мельник Семен
Nemirinzi
Бракосочетание
1918
Жена: Мельник-Боткина Татьяна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Супруг(-а): Константин Семенович Мельник
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Макаренко Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Мельник-Боткина Татьяна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1921
Дочь: Фелински Смоллвуд Елена Константиновна
Мать ребёнка: Мельник-Боткина Татьяна
Дубровник, Сербия
Рождение ребёнка
24.10.1927
Сын: Мельник Константин Константинович
Мать ребёнка: Мельник-Боткина Татьяна
Франция
Смерть
1977
Rives-sur-Fur