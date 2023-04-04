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Мельник Константин Семенович

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Место рождения

Nemirinzi

Дата рождения

12.05.1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1893

Отец: Мельник Семен

Мать: Мельник Николя (Nicolaïa)

Nemirinzi
Бракосочетание
1918

Жена: Мельник-Боткина Татьяна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Супруг(-а): Константин Семенович Мельник
Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Макаренко Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Мельник-Боткина Татьяна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1921

Дочь: Фелински Смоллвуд Елена Константиновна

Мать ребёнка: Мельник-Боткина Татьяна

Дубровник, Сербия
Рождение ребёнка
24.10.1927

Сын: Мельник Константин Константинович

Мать ребёнка: Мельник-Боткина Татьяна

Франция
Смерть
1977
Rives-sur-Fur