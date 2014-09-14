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Мельник Константин Константинович

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Место рождения

Франция

Дата рождения

24.10.1927

Дата смерти

14.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1927

Отец: Мельник Константин Семенович

Мать: Мельник-Боткина Татьяна

Франция
Рождение ребёнка
1953

Сын: Мельник Алексей Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Palo Alto, Californie, USA
Рождение ребёнка
20.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.09.2014
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