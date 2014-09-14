Мельник Константин Константинович
Место рожденияФранция
Дата рождения24.10.1927
Дата смерти14.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1927
Франция
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мельник Алексей Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Palo Alto, Californie, USA
Рождение ребёнка
20.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.09.2014