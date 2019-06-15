Фелински Смоллвуд (Мельник) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фелински Смоллвуд (Мельник) Елена Константиновна

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Место рождения

Дубровник, Сербия

Дата рождения

15.06.1921

Дата смерти

04.06.2005

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1922 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1921

Отец: Мельник Константин Семенович

Мать: Мельник-Боткина Татьяна

Дубровник, Сербия
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоллвуд (smallwood) Жан (Jean Robert)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоллвуд (smallwood) Жан (Jean Robert)

Смерть
04.06.2005
Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines, Île-De-France, France
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