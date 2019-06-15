Фелински Смоллвуд (Мельник) Елена Константиновна
Место рожденияДубровник, Сербия
Дата рождения15.06.1921
Дата смерти04.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1921
Дубровник, Сербия
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоллвуд (smallwood) Жан (Jean Robert)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2005
Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines, Île-De-France, France