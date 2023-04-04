Макаренко Никита Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1942
Супруг(-а): Сергей Николаевич Апухтин
Рождение ребёнка
20.07.1943
Дочь: Мария (Мариша)
Мать ребёнка: Макаренко Татьяна Константиновна
Paris, France
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Макаренко Татьяна Константиновна
Paris, France