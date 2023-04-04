Макаренко Никита Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Никита Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1942

Жена: Макаренко Татьяна Константиновна

Супруг(-а): Сергей Николаевич Апухтин
Рождение ребёнка
20.07.1943

Дочь: Мария (Мариша)

Мать ребёнка: Макаренко Татьяна Константиновна

Paris, France
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Макаренко Татьяна Константиновна

Paris, France
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