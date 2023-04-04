Боткина (Мануйлова) Ольга Владимировна
Место рожденияRussia
Дата рождения1872
Дата смерти1946
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мануйлов Владимир
Russia
Бракосочетание
07.01.1891
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
12.09.1892
Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Боткин Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Боткин Георгий (Юрий) Евгеньевич
Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
28.08.1898
Дочь: Мельник-Боткина Татьяна
Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1900
Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич
Развод
20.12.1910
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лихингер Вольдемар
Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лихингер Фридрих
Смерть
1946
Berlin, Brandenburg, Germany