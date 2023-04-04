Боткина (Мануйлова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткина (Мануйлова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Russia

Дата рождения

1872

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мануйлов Владимир

Мать: Мануйлова Мария Николаевна

Russia
Бракосочетание
07.01.1891

Муж: Боткин Евгений Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
12.09.1892

Сын: Боткин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Боткин Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Боткин Георгий (Юрий) Евгеньевич

Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
28.08.1898

Дочь: Мельник-Боткина Татьяна

Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.07.1900

Сын: Боткин Глеб Евгеньевич

Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич

Развод
20.12.1910

Муж: Боткин Евгений Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Ольга Владимировна Боткина (Мануйлова)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лихингер Вольдемар

Отец ребёнка: Боткин Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихингер Фридрих

Смерть
1946
Berlin, Brandenburg, Germany
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