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Лихингер Вольдемар
Лихингер Вольдемар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Боткин Евгений Сергеевич
1865 г.р.
Мать
Боткина (Мануйлова) Ольга Владимировна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Боткин Евгений Сергеевич
Мать:
Боткина Ольга Владимировна
Смерть
1931
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