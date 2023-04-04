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Лихингер Вольдемар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Боткин Евгений Сергеевич

Мать: Боткина Ольга Владимировна

Смерть
1931
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