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Боткин Глеб Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1900

Дата смерти

15.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1900

Отец: Боткин Евгений Сергеевич

Мать: Боткина Ольга Владимировна

Иммиграция
1922
Иммиграция
1927
New York, New York, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Иммиграция
1938
New York, New York, United States
Место жительства
1940
Смерть
15.12.1969
Charlottesville, Charlottesville City, Virginia, United States
Похороны
?.12.1969
Monticello Memorial Park, Albemarle, Virginia, United States
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