Боткин Глеб Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1900
Дата смерти15.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1900
Иммиграция
1922
Иммиграция
1927
New York, New York, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Иммиграция
1938
New York, New York, United States
Место жительства
1940
Смерть
15.12.1969
Charlottesville, Charlottesville City, Virginia, United States
Похороны
?.12.1969
Monticello Memorial Park, Albemarle, Virginia, United States