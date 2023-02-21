Кухто Михаил Иванович
Место рожденияд. Копечево, Беларусь
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
19.08.1922
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Беларусь
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухто Любовь Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
Неизвестно