Кухто Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухто Михаил Иванович

Кухто Михаил Иванович

avatar

Место рождения

д. Копечево, Беларусь

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кухто Иван ( Игнатьевич

Мать: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кухто Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
19.08.1922

Сын: Кухто Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Беларусь
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кухто Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кухто Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кухто Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухто Любовь Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухто Любовь Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close