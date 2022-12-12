Кухто (Орехво) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто (Орехво) Любовь Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1900

Отец: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Мать: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кухто Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1922

Сын: Кухто Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Беларусь
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кухто Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кухто Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кухто Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухто Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно
Воробьи, Глубокский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Воробьи, Глубокский район, Витебская область
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