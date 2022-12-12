Кухто (Орехво) Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1900
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1922
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Беларусь
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кухто Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно