Орехво (Лось) Анна (Анэта) Станиславовна
Место рожденияд. Овсянники, Беларусь
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Лось Станислав
Мать: не указана
д. Овсянники, Беларусь
Рождение ребёнка
07.10.1900
Дочь: Кухто Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Орехво Николай Ильич
Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Орехво Иван Ильич
Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно