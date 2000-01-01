Орехво (Лось) Анна (Анэта) Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехво (Лось) Анна (Анэта) Станиславовна

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Место рождения

д. Овсянники, Беларусь

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Лось Станислав

Мать: не указана

д. Овсянники, Беларусь
Рождение ребёнка
07.10.1900

Дочь: Кухто Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Орехво Николай Ильич

Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Орехво Владимир Ильич

Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Орехво Иван Ильич

Отец ребёнка: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Смерть
Неизвестно
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