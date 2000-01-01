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Орехво Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Мать: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орехво Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орехво Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехво Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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