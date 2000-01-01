Орехво Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орехво Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орехво Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехво Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно