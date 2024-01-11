Глушонок (Орехво) Клеопатра (Кленя) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орехво Николай Ильич
Мать: Орехво Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Глушонок Илья Геннадьевич
Отец ребёнка: Глушонок Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Глушонок Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глушонок Геннадий