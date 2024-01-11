Глушонок (Орехво) Клеопатра (Кленя) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушонок (Орехво) Клеопатра (Кленя) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орехво Николай Ильич

Мать: Орехво Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Глушонок Илья Геннадьевич

Отец ребёнка: Глушонок Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Глушонок Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушонок Геннадий

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