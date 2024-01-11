Глушонок Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Глушонок Илья Геннадьевич
Мать ребёнка: Глушонок Клеопатра (Кленя) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Глушонок Клеопатра (Кленя) Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно