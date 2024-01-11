Глушонок Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушонок Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Глушонок Илья Геннадьевич

Мать ребёнка: Глушонок Клеопатра (Кленя) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Глушонок Клеопатра (Кленя) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушонок Клеопатра (Кленя) Николаевна

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