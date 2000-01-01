Орехво (Глинская) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орехво Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орехво Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орехво Николай Ильич
Смерть
Неизвестно