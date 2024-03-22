Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Место рождения

Кухарево, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Орехво Амбросий Николаевич

Мать: не указана

Кухарево, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.10.1900

Дочь: Кухто Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Орехво Николай Ильич

Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Орехво Владимир Ильич

Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Орехво Иван Ильич

Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Работа или профессия
Неизвестно
Урядник
Смерть
1946
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