Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Орехво Амбросий Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.1900
Дочь: Кухто Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Орехво Николай Ильич
Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Орехво Иван Ильич
Мать ребёнка: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник
Смерть
1946