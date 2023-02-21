Орехво Амбросий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехво Амбросий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Орехво Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Орехво Степан Амбросьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Мать ребёнка: не указана

Кухарево, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехво Кузьма Амбросьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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