Орехво Амбросий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Орехво Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Орехво Степан Амбросьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич
Мать ребёнка: не указана
Кухарево, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехво Кузьма Амбросьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно