Орехво Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирей Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехво Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно