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Орехво Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1914 г.р.
1915 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Орехво Илья (Гасперский) Амбросьевич

Мать: Орехво Анна (Анэта) Станиславовна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орехво Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орехво Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орехво Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирей Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехво Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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