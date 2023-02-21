Орехво (Жадейко) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Жадейко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орехво Иван Ильич
Смерть
Неизвестно