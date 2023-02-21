Орехво (Жадейко) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехво (Жадейко) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Жадейко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехво Иван Ильич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехво Иван Ильич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехво Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехво Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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