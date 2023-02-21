Кухто Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кухто Михаил Иванович

Мать: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кухто Сильвия Болеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухто Сильвия Болеславовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Рига, Латвия
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