Кухто Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Кухто Михаил Иванович
Мать: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кухто Сильвия Болеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Рига, Латвия