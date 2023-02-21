Кухто Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Василий Михайлович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

19.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922

Отец: Кухто Михаил Иванович

Мать: Кухто Любовь Ильинична

Беларусь
Рождение ребёнка
21.12.1958

Сын: Кухто Николай Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Запрудье, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Беларусь
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