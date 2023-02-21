Кухто Василий Михайлович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения19.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922
Отец: Кухто Михаил Иванович
Мать: Кухто Любовь Ильинична
Беларусь
Рождение ребёнка
21.12.1958
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Запрудье, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Беларусь