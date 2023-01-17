Кухто Николай Васильевич
Место рожденияБеларусь
Дата рождения21.12.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1958
Отец: Кухто Василий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Беларусь
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зембин, Борисовский район, Минская область