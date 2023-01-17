Кухто Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Николай Васильевич

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

21.12.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1958

Отец: Кухто Василий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Беларусь
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зембин, Борисовский район, Минская область
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