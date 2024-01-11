Кухто (Симанкович) Регина-Ромуальда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто (Симанкович) Регина-Ромуальда Михайловна

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

17.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1934

Отец: Симанкович Михаил Иванович

Мать: Симанкович Мария Федоровна

Беларусь
Рождение ребёнка
21.12.1958

Сын: Кухто Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кухто Василий Михайлович

Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1962

Дочь: Древило Алла Васильевна

Отец ребёнка: Кухто Василий Михайлович

Запрудье, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухто Василий Михайлович

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