Кухто (Симанкович) Регина-Ромуальда Михайловна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения17.06.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1934
Беларусь
Рождение ребёнка
21.12.1958
Отец ребёнка: Кухто Василий Михайлович
Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1962
Дочь: Древило Алла Васильевна
Отец ребёнка: Кухто Василий Михайлович
Запрудье, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно