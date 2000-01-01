Симанкович Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанкович Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Симанкович Иван

Мать: Симанкович Юлия

Рождение ребёнка
17.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симанкович Мария Федоровна

Беларусь
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Симанкович Мария Федоровна

Военная служба
?.07.1944
Глубокский РВК, Белорусская ССР, Вилейская обл., Глубокский р-н
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симанкович Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симанкович Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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