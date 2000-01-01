Симанкович Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Симанкович Иван
Мать: Симанкович Юлия
Рождение ребёнка
17.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симанкович Мария Федоровна
Беларусь
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Симанкович Мария Федоровна
Военная служба
?.07.1944
Глубокский РВК, Белорусская ССР, Вилейская обл., Глубокский р-н
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симанкович Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно