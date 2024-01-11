Кухто Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Кухто Михаил Иванович
Мать: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
31.01.1962
Сын: Кухто Михаил Константинович
Мать ребёнка: Кухто Людмила
Рождение ребёнка
21.10.1964
Дочь: Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Кухто Людмила
Рождение ребёнка
18.02.1972
Дочь: Смолик Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Кухто Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухто Людмила
Смерть
Неизвестно