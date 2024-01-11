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Кухто Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кухто Михаил Иванович

Мать: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
31.01.1962

Сын: Кухто Михаил Константинович

Мать ребёнка: Кухто Людмила

Рождение ребёнка
21.10.1964

Дочь: Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Кухто Людмила

Рождение ребёнка
18.02.1972

Дочь: Смолик Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Кухто Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухто Людмила

Смерть
Неизвестно
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