(Кухто) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Кухто Михаил Иванович
Мать: Кухто Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Януть Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Януть Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Януть Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Януть Иван Петрович
Смерть
Неизвестно