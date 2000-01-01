(Кухто) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кухто) Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кухто Михаил Иванович

Мать: Кухто Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
1960

Сын: Януть Виктор Иванович

Отец ребёнка: Януть Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Януть Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Януть Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Януть Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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