Януть Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Януть Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно