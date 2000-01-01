Януть Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Януть Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Януть Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Януть Виктор Иванович

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно
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