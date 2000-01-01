Кухто Иван ( Игнатьевич
Место рожденияд. Копечево, Беларусь
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кухто Игнат
Мать: скрыто настройками приватности
д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кухто Константин Иванович
Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кухто Фадей Иванович
Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кухто Иван Иванович
Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна
д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кухто Петр Иванович
Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно