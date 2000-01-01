Кухто Иван ( Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухто Иван ( Игнатьевич

Кухто Иван ( Игнатьевич

avatar

Место рождения

д. Копечево, Беларусь

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кухто Игнат

Мать: скрыто настройками приватности

д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кухто Константин Иванович

Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кухто Фадей Иванович

Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кухто Иван Иванович

Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кухто Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кухто Петр Иванович

Мать ребёнка: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close