Кухто Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кухто Иван ( Игнатьевич

Мать: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Рига, Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д. Мамаи, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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