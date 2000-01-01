Кухто Фадей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Фадей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кухто Иван ( Игнатьевич

Мать: Кухто Ефросиния (Прузына) Казимировна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кухто Анатолий Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Валентина Фадеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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