Кухто Анатолий Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Анатолий Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кухто Фадей Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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