Кухто (Шинкевич) Ефросиния (Прузына) Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто (Шинкевич) Ефросиния (Прузына) Казимировна

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Место рождения

Прудовьё, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Шинкевич Казимир

Мать: не указана

Прудовьё, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кухто Константин Иванович

Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кухто Фадей Иванович

Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кухто Иван Иванович

Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кухто Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич

д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кухто Петр Иванович

Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухто Иван ( Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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