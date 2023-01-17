Кухто (Шинкевич) Ефросиния (Прузына) Казимировна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Шинкевич Казимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кухто Константин Иванович
Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кухто Фадей Иванович
Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кухто Иван Иванович
Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич
д. Копечево, Беларусь
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кухто Петр Иванович
Отец ребёнка: Кухто Иван ( Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно