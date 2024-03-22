Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1861

Отец: Лукьянов Федор Федорович

Мать: Лукьянова Фекла Ларионовна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Крещение
14.01.1861
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.01.1879

Муж: Усачев Данил Дмитриевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Усачев Савелий Данилович

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Усачев Трофим Данилович

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Усачев Роман Данилович

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Усачев Григорий Данилович

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Иммиграция
1892
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анфиса Даниловна

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Асеева Мария Даниловна

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Усачев Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Усачев Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Афанасьева Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1902

Дочь: Софья Даниловна

Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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