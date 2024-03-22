Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1861
Крещение
14.01.1861
Бракосочетание
01.01.1879
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1891
Сын: Усачев Григорий Данилович
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Иммиграция
1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анфиса Даниловна
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Асеева Мария Даниловна
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Усачев Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1897
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Афанасьева Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: Софья Даниловна
Отец ребёнка: Усачев Данил Дмитриевич
Упоминание
01.06.1917
Упоминание
01.05.1924
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно