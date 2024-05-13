Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна
Место рождения
Дата рождения23.09.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1833
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1855
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Лукьянова) Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Федорович
Рождение ребёнка
13.01.1861
Дочь: Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно