Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна 23.09.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.09.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1833

Отец: Гамаюнов Ларион Павлович

Мать: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.10.1855

Муж: Лукьянов Федор Федорович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лукьянова) Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Федорович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1861

Дочь: Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Федорович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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