Лукьянов Федор Федорович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Федор Федорович

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Лукьянов Федор Елисеевич

Мать: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.10.1855

Жена: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лукьянова) Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1861

Дочь: Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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