Лукьянов Федор Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Лукьянов Елисей Парфенович
Мать: Лукьянова Фекла
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1815
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лукьянова) Арина Федоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Федоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Лукьянова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна
Смерть
1851