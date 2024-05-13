Лукьянов Федор Елисеевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Федор Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Лукьянов Елисей Парфенович

Мать: Лукьянова Фекла

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.01.1815

Жена: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лукьянова) Арина Федоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Федоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лукьянов Федор Федорович

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Лукьянова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Яковлевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1851
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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