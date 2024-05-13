Лукьянова Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1815
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Лукьянова) Арина Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Лукьянова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич
Смерть
Неизвестно