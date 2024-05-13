Лукьянова Прасковья Яковлевна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Яков

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.01.1815

Муж: Лукьянов Федор Елисеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лукьянова) Арина Федоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Федоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лукьянов Федор Федорович

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Лукьянова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Федор Елисеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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