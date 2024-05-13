Лукьянова Фекла
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Лукьянова) Анисия Елисеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Лукьянова) Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Елисеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лукьянов Афонасий Елисеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович
Смерть
Неизвестно