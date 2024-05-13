Лукьянова Фекла 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Фекла

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1790

Муж: Лукьянов Елисей Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьянов Федор Елисеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Лукьянова) Анисия Елисеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Лукьянова) Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Елисеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Лукьянов Афонасий Елисеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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