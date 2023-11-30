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Лукьянов Елисей Парфенович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Лукьянов Парфен Васильевич

Мать: Лукьянова Авдотья Андреевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1790

Жена: Лукьянова Фекла

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лукьянов Федор Елисеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Фекла

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анисия Елисеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Фекла

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Фекла

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Пелагея Елисеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Фекла

Упоминание
16.09.1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Лукьянов Афонасий Елисеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Фекла

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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