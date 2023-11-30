Лукьянов Елисей Парфенович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
1790
Жена: Лукьянова Фекла
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Лукьянова Фекла
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анисия Елисеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Фекла
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Фекла
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Пелагея Елисеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Фекла
Упоминание
16.09.1811
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лукьянов Афонасий Елисеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Фекла
Упоминание
14.03.1816
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно